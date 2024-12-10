Машина такси с пассажирами врезалась в столб: подробности аварии

В Волгограде таксист въехал в столб, пять человек пострадали

В Волгограде автомобиль Kia Rio въехал в световую опору. Авария произошла вчера поздно вечером на улице Рокоссовского. Уточняется, что 25-летний водитель легковой машины не справился с управлением и въехал в столб. Водитель и четыре его пассажира пострадали.

Все они госпитализированы. После аварии части кузова легкового автомобиля попали в автомобиль Renault Duster, которые ехал мимо.

Уточняется, что иномарка работала как такси.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

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Источник: пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области