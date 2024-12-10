#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Российский авторынок может «просесть» — названы сроки и цифры
10 декабря
Российский авторынок может «просесть» — названы сроки и цифры
Автостат: в следующем году авторынок России...
Changan Qiyuan
10 декабря
Другой дизайн и система вождения высочайшего уровня — скоро премьера кроссовера
В Сети показали тизер флагманского кроссовера...
Машина такси с пассажирами врезалась в столб: подробности аварии
10 декабря
Машина такси с пассажирами врезалась в столб: подробности аварии
В Волгограде таксист въехал в столб, пять...

В топ-3 самых популярных автомобилей с пробегом вошли два «корейца» и «японец»

«Рольф»: Кроссовер Hyundai Creta возглавил рейтинг самых популярных авто

Кроссовер Hyundai Creta стал лидером продаж среди автомобилей с пробегом в ценовой категории от 1,5 до 2,5 млн рублей. Об этом рассказал директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Игорь Головань.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
Hyundai Creta
Hyundai Creta
«Абсолютным лидером рейтинга стал Hyundai Creta (средняя цена продажи – 1 851 786 рублей. – Прим.ред.). Южнокорейский кроссовер купили 673 раза в 2024 году (за 11 месяцев). Преимущество данной модели над остальными весьма солидное», – уточнил эксперт.

Рекомендуем
Лада Веста 1.8 против недорогих китайских седанов — большой тест

Второе место в рейтинге «Рольфа» занимает Mitsubishi Outlander (1 958 756 руб.), на долю «японца» пришлось 516 продаж. А третью позицию занял один представитель южнокорейского автопрома – Kia Optima (1 932 220 руб.). Аналитики зафиксировали 450 покупок этой модели.

Далее в списке идут Volkswagen Tiguan и популярная Kia Rio, остальные места поделили между собой BMW 3 series, Kia Sportage, Skoda Octavia, Nissan X-Trail, Toyota Camry.

Источник: rg.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:ТАСС/ Юрий Смитюк | «За рулем»
Количество просмотров 1
10.12.2024 
Фото:ТАСС/ Юрий Смитюк | «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0