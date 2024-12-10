В топ-3 самых популярных автомобилей с пробегом вошли два «корейца» и «японец»

«Рольф»: Кроссовер Hyundai Creta возглавил рейтинг самых популярных авто

Кроссовер Hyundai Creta стал лидером продаж среди автомобилей с пробегом в ценовой категории от 1,5 до 2,5 млн рублей. Об этом рассказал директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Игорь Головань.

Hyundai Creta

«Абсолютным лидером рейтинга стал Hyundai Creta (средняя цена продажи – 1 851 786 рублей. – Прим.ред.). Южнокорейский кроссовер купили 673 раза в 2024 году (за 11 месяцев). Преимущество данной модели над остальными весьма солидное», – уточнил эксперт.

Второе место в рейтинге «Рольфа» занимает Mitsubishi Outlander (1 958 756 руб.), на долю «японца» пришлось 516 продаж. А третью позицию занял один представитель южнокорейского автопрома – Kia Optima (1 932 220 руб.). Аналитики зафиксировали 450 покупок этой модели.

Далее в списке идут Volkswagen Tiguan и популярная Kia Rio, остальные места поделили между собой BMW 3 series, Kia Sportage, Skoda Octavia, Nissan X-Trail, Toyota Camry.

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Источник: rg.ru