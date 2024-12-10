Только «японец», только хардкор — за автомобилями этой марки гоняются россияне

Россияне чаще всего ищут на вторичке Toyota Camry среди автомобилей от ₽ 1,5 млн

Toyota Camry названа самой запрашиваемой моделью в части запросов при поиске автомобилей на рынке в ценовом сегменте от 1,5 млн рублей. К такому выводу пришли эксперты «Авито Авто» в ходе анализа вторичного авторынка РФ.

Отмечается, что предложение на эту модель выросло на 36,5% в ноябре по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а спрос увеличился на 2,4%.

Средняя цена на автомобиль в данном сегменте составляет 2,5 млн рублей.

Доля бренда Toyota составляет 16,3%, за ней следуют Mercedes-Benz (11,5%) и BMW (10,8%). В топ-5 вошли также Kia (8,4%) и Hyundai (6,3%). По количеству объявлений Toyota тоже лидирует с 12%, на втором и третьем местах – BMW (9,4%) и Mercedes-Benz (8,8%) соответственно.

Toyota Camry

Наиболее востребованной моделью оказалась Toyota Camry, на нее пришлось 6,8% от всех запросов, за ней следуют Toyota Land Cruiser (2,7%) и Mercedes-Benz E-класса (2,5%). Четвертое место у BMW 5-й серии (2,3%), замыкает топ-5 Toyota RAV4 с долей 2,0%.

По словам директора направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрея Ковалева, россияне традиционно предпочитают проверенные временем бренды от культовых автопроизводителей. Доля Toyota, Mercedes-Benz и BMW в общей структуре спроса в ноябре составила почти 40%.

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Источник: rg.ru