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Назван единственный верный способ проверки качества моторного масла

Автоэксперт Торосян перечислил три ошибочных способа проверки моторного масла

Единственным верным способом для оценки свойств и качества моторного масла, а также подтверждения соответствия заявленным характеристикам, является лабораторный анализ с последующим заключение эксперта, рассказал главный технолог UPEC («Юнайтед Петрокемикалс») Виктор Торосян.

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Прочие методы, о которых нередко упоминают блогеры, часто вводят потребителей в заблуждение, заметил он.

Так, оценка масла по цвету не является эффективной, поскольку базовое масло прозрачное, а оттенок ему придают присадки. Запах также не поможет выявить подделку. Некоторые компании могут добавить отдушки, меняющие аромат, поэтому если у двух моторных масел различаются запахи, то это не значит, что одно из них контрафактное.

Иногда масла проверяют по вязкости, но изъян данного метода состоит в том, что текучесть масла зависит от температуры измерения и индекса вязкости.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / Drazen Zigic
Количество просмотров 14
10.12.2024 
Фото:freepik / Drazen Zigic
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