Назван единственный верный способ проверки качества моторного масла
Единственным верным способом для оценки свойств и качества моторного масла, а также подтверждения соответствия заявленным характеристикам, является лабораторный анализ с последующим заключение эксперта, рассказал главный технолог UPEC («Юнайтед Петрокемикалс») Виктор Торосян.
Прочие методы, о которых нередко упоминают блогеры, часто вводят потребителей в заблуждение, заметил он.
Так, оценка масла по цвету не является эффективной, поскольку базовое масло прозрачное, а оттенок ему придают присадки. Запах также не поможет выявить подделку. Некоторые компании могут добавить отдушки, меняющие аромат, поэтому если у двух моторных масел различаются запахи, то это не значит, что одно из них контрафактное.
Иногда масла проверяют по вязкости, но изъян данного метода состоит в том, что текучесть масла зависит от температуры измерения и индекса вязкости.
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Источник: «Российская газета»