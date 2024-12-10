Эти «китайцы» уйдут из России

Эксперт Иванов спрогнозировал уход с рынка РФ четырех китайских брендов

Из РФ вскоре могут уйти четыре китайских автобренда, предполагает директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Основной причиной будет низкая доходность дилера, отметил он. Также Иванов пояснил, что в некоторых компаниях может происходить развал дилерской сети.

Он предположил, что российский авторынок покинут такие марки, как Livan, Kaiyi, SWM, Foton. Дилеры перестали в них инвестировать, заметил Иванов.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

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Источник: «Автостат»