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Эти «китайцы» уйдут из России

Эксперт Иванов спрогнозировал уход с рынка РФ четырех китайских брендов

Из РФ вскоре могут уйти четыре китайских автобренда, предполагает директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

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Основной причиной будет низкая доходность дилера, отметил он. Также Иванов пояснил, что в некоторых компаниях может происходить развал дилерской сети.

Он предположил, что российский авторынок покинут такие марки, как Livan, Kaiyi, SWM, Foton. Дилеры перестали в них инвестировать, заметил Иванов.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 9
10.12.2024 
Фото:freepik / freepik
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