Объем производства базовых синтетических масел «Газпром нефть» увеличен в 3 раза

«Газпром нефть» перешла на полный цикл выпуска современных автомобильных и индустриальных масел с использованием российской компонентной базы.

С вводом в эксплуатацию производства синтетической основы на комплексе гидроизодепарафинизации (ГИДП) Омского завода смазочных материалов по итогам 9 месяцев 2024 года «Газпром нефть» в 3 раза увеличила объем выпуска базовых компонентов синтетических масел для широкого спектра автомобильной и промышленной техники.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Для обеспечения внутреннего рынка современной продукцией мы планомерно расширяем ассортимент и объем выпуска смазочных материалов. В первую очередь – за счет новых премиальных синтетических масел для всех типов транспорта, оборудования и техники. Наращивание этого вида продукции стало возможным благодаря запуску в Омске собственного производства синтетических компонентов – ГИПД – мощностью более 220 тыс. тонн базовых масел в год».

Уникальный для российской нефтепереработки комплекс ГИДП работает на всех возможных видах нефтяного сырья для производства масел. Трехступенчатая технологическая схема обеспечивает выпуск продукции в соответствии с мировыми стандартами качества.

В процессе гидроизодепарафинизации происходит химическая реакция, в результате которой под воздействием водорода изменяется молекулярная структура базового масла, улучшаются ключевые свойства синтетического компонента. Произведенная на ГИДП основа позволяет создавать все типы моторных, трансмиссионных и индустриальных масел с высокими эксплуатационными характеристиками, в числе которых – низкая температура застывания, высокий индекс вязкости, стойкость к окислению.