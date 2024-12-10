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Дешевых машин не будет: что станет с параллельным импортом в 2025 году

Эксперт Пиголкин: «параллельные» машины подорожают на 15-20% в 2025 году

Многих россиян сейчас волнует вопрос, что будет с ценами на новые машины после новогодних праздников. О том, как быстро мы увидим изменения и насколько сильными они будут, рассказал журналу «За рулем» основатель международного автомобильного маркетплейса CarClick Сергей Пиголкин.

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Специалист констатировал, что абсолютное большинство продающихся в России автомобилей импортируются, соответственно на их стоимость очень сильно влияет курс рубля и резко увеличенные ставки утилизационного сбора. Курс рубля уже ослаб с лета на 10-12%, и это если не учитывать недавний скачок к 114 рублям за доллар.

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Даже при курсе в 100-105 рублей машины в ближайшие месяцы подорожают на эту величину, а также в цену все импортеры включат новые ставки утильсбора, что даст дополнительно 5-10% к цене в зависимости от сегмента. В целом, эксперт ожидает роста цен на официально поставляемые автомобили в размере 10-12%, но оно будет плавным — на 2-3% в месяц, чтобы не шокировать покупателей и не терять долю рынка.

Мнение эксперта

Сергей Пиголкин, основатель международного автомобильного маркетплейса CarClick:

– Что касается автомобилей по параллельному импорту, то цены в этом сегменте изменяться более стремительно, так как они поставляются небольшими компаниями, не имеющими запаса финансовой прочности. Такие поставщики будут сразу перекладывать все издержки в цену, а вот будут ли покупатели к этому готовы — большой вопрос. Кроме роста цен на 15-20% в этом сегменте по мере «вымывания» с рынка предыдущих поставок, я ожидаю их сокращения и ухода с рынка большого количества небольших импортеров, переформатирование его работы под заказ авто конечному покупателю.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 17
10.12.2024 
Фото:Depositphotos
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