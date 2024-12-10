Стало известно, когда водителей начнут штрафовать по новым правилам
Повышенные штрафы за нарушения ПДД начнут действовать с 1 января
В России с 1 января 2025 года могут начать действовать новые нормы о повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД), согласно поправкам, одобренным комитетом ГД по госстроительству и законодательству.
В документе уточняется, что соответствующий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2025 года.
В случае одобрения поправок ряд штрафов заметно вырастет. Например, штраф за нарушение правил применения ремней безопасности повысится с 1 до 1,5 тыс. рублей, а за пьяное вождение будут штрафовать на 45 тыс. рублей вместо 30 тыс.
Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.
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Источник: ТАСС
Фото:Depositphotos
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10.12.2024
Фото:Depositphotos
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