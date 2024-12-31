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Поезд Деда Мороза – встречаем в столицах! (видео)

На новогодние праздники в Москву и Санкт-Петербург прибудет поезд Деда Мороза

Поезд Деда Мороза, путешествующий по России уже полтора месяца, прибудет в обе российские столицы в первых числах января. Как и в каждом городе, который посетил волшебный поезд, для встречающих ожидается интересная анимационная программа для детей и родителей, на которую стоит заранее приобрести билеты.

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Известно, что за 54 дня поезд с главным волшебником страны и его помощниками должен посетить более 60 городов России, пройдя свыше 30 тысяч км. Официальный старт состоялся 19 ноября в Тайшете Иркутской области, на нулевом километре БАМа. Но в Сети можно найти кадры с отправлением поезда из Великого Устюга еще 13 ноября. Собственно, в этом городе, на родине Деда Мороза, пройдет и завершение этого путешествия 11 января.

Промчавшись через Тынду и Комсомольск-на-Амуре, поезд Деда Мороза отправился в уникальное путешествие на Сахалин, преодолев морскую преграду на пароме и посетив Южно-Сахалинск. Затем были Хабаровск, Владивосток, Биробиджан, Благовещенск, Ерофей Павлович, Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск...

29 декабря поезд оказался в Нижнем Новгороде а в последний день 2024 года посетил Екатеринбург. Теперь его ждут в столицах – москвичи смогут познакомиться с Дедом Морозом 3 января, а петербуржцы – 6 и 7 января. А уже 9 января поезд прибудет в Мурманск.

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Напомним, Поезд Деда Мороза – совместный проект РЖД и Вологодской области, действующий с 2021 года и охвативший 1,3 млн посетителей в более 170 российских городах. По задумке, поезд является передвижной резиденцией Деда Мороза и представляет собой празднично оформленный состав из украшенного локомотива и вагонов: салона-приемной, вагона игр и квестов, кукольного театра, вагона-ресторана и других.

Источник: Поезд Деда Мороза, Станислав Тропников

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
31.12.2024 
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