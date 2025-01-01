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Похмелье... Что делать? Сейчас все расскажем!

«За рулем» рассказал водителям о правильном питании в первые дни 2025 года

С Новым годом! Если ваше первое утро в наступившем 2025 году выдалось несколько туманным, «За рулем» настоятельно рекомендует освежить в памяти табличку длительности выведения из организма различных видов алкоголя, прежде чем думать о том, не сесть ли за руль. Облегчим ваши думы: не сесть.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
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Потому что гораздо лучше принять душ, выпить чего-нибудь целебного, освежающего и бодрящего, а затем, включив любимый новогодний фильм, сериал, подкаст или передачу, хорошенько подкрепиться. А что лучше съесть в такой ситуации, спросите вы? А мы ответим, причем сразу списком – выбирайте на свой вкус!

  • Куриный бульон с вареным яйцом — легкое похмелье снимает на раз, хорошо борется с более серьезным.
  • Отварная говядина — восстанавливает печень (из-за большого содержания белка), насыщает организм аминокислотами, восстанавливает энергию, нормализует кислотность в пищеварительной системе.
  • Отварная рыба — очищает сосуды, помогает усваиваться витаминам, обновляет клетки организма, повышает иммунитет.
  • Овсяная каша на молоке — обволакивает стенки желудка и благотворно влияет на пищеварительный тракт, а содержащаяся в крупе клетчатка способствует выводу шлаков.

Хотя знаете что? Не стоит себя ограничивать! Оставшийся с вечера салатик, курочка, жаркое, заливное, котлетка с пюрешкой и что там у вас еще? Шуба? Тащите ее скорее на стол! Главное – дайте себе долгожданный отдых и не торопитесь возвращаться за руль до обретения полной уверенности.

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Конечно, едой все не ограничивается. Все действенные способы победы над похмельем можно разделить на четыре больших группы: процедуры, питье, еда и медикаменты. Мы собрали для вас простую, но информативную инструкцию, аккумулирующую в себе лучшее из всех четырех групп. Не благодарите, просто пользуйтесь!

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 790
01.01.2025 
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