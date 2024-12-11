Сэкономить до ₽150 тыс.: цены на все модели этого популярного китайского бренда переписали

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В России JAC поднял цены на свои машины на 40-100 тыс. рублей в декабре

Марка JAC переписала цены на весь свой модельный ряд в РФ: прибавка составила до 100 тыс. рублей. Так, компактный кроссовер JAC JS3 в комплектациях 2024 г. в. подорожал на 40 тыс. рублей, лифтбек JAC J7 – на 50 тыс. рублей, а кроссовер JAC JS6 и пикап T8 2024 г. в. – на 60 тыс. рублей. Пикапы JAC T8 Pro и JAC T9 выросли в цене на 80 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно.

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Теперь актуальные цены на автомобили JAC выглядят так:

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  • JAC JS3 2024 г. – от 1 889 000 до 1 989 000 рублей;
  • JAC JS6 2024 г. – от 2 809 000 до 2 909 000 рублей;
  • JAC J7 2023 г. – от 2 049 000 до 2 199 000 рублей;
  • JAC J7 2024 г. – от 2 150 000 до 2 300 000 рублей;
  • JAC T8 2024 г. – от 3 059 000 до 3 259 000 рублей;
  • JAC T8 Pro 2024 г. – 3 279 000 рублей;
  • JAC T9 – 3 499 000 рублей.

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Также стоит уточнить, что на кроссоверы JS3 и JS6 теперь распространяется скидка по новой программе «Зимнее предложение». Она не суммируется с дисконтом при покупке этих машин в кредит. Скидка составляет 50 тыс. для младшей модели и до 150 тыс. для старшей.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

Источник: JAC

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 26
11.12.2024 
Фото:Unsplash
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