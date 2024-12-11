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Цены на авто вырастут, а что с ассортиментом: эксперт делится прогнозом
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Цены на авто вырастут, а что с ассортиментом: эксперт делится прогнозом
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Цены на авто вырастут, а что с ассортиментом: эксперт делится прогнозом

Эксперт Тузов назвал условие для сдерживания цен на авторынке России в 2025 году

Цены на авторынке России в начале 2025 года вырастут на 10-15%, а спрос на новые автомобили может сократиться на 10-20%. Таким прогнозом поделился независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

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«После ухода с российского авторынка европейских, японских, корейских производителей и активной экспансии китайских брендов был удовлетворен не только отложенный, но и опережающий спрос россиян на новые авто, особенно с учетом специальных предложений от дилеров и автоконцернов, программ государственной поддержки», – подчеркивает эксперт.

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Тузов обратил внимание, что на продажи на рынке влияют такие экономические факторы, как рост утильсбора и повышение ключевой ставки Центробанком. На фоне этих событий спрос на новые автомобили в начале 2025 года может сократиться на 10-20% в зависимости от изменений ставки, утильсбора, курса валют и стоимости авто.

«Уже сейчас очевидно, что продажи новых авто в ноябре и декабре текущего года будут меньше, чем в сентябре и октябре. Предсказать точно, насколько могут вырасти цены с 2025 года, сейчас сложно, но вряд ли они увеличатся меньше, чем уровень инфляции, которая, по прогнозам, в начале следующего года будет около 5%. Общий рост цен может составить 10-15%», – предполагает специалист.

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Что касается ассортимента на российском рынке, то он может расшириться в сегменте новых автомобилей, например за счет выхода на рынок Chery Tiggo 9, новой Omoda C5 и модели от Jaecoo. Старт продаж этих моделей позволит сдерживать цены, но при низком потребительском спросе продлится это недолго, резюмировал Тузов.

Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
11.12.2024 
Фото:Depositphotos
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