#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы риски заправки китайских машин бензином АИ-92
11 декабря
Названы риски заправки китайских машин бензином АИ-92
Эксперт Краснов: Заправка китайского авто...
Цены на авто вырастут, а что с ассортиментом: эксперт делится прогнозом
11 декабря
Цены на авто вырастут, а что с ассортиментом: эксперт делится прогнозом
Эксперт Тузов назвал условие для сдерживания...
Популярный китайский бренд представил в России две новые модели
11 декабря
Популярный китайский бренд представил в России две новые модели
В России кроссовер FAW Bestune T90 будет стоить...

Названы риски заправки китайских машин бензином АИ-92

Эксперт Краснов: Заправка китайского авто бензином АИ-92 опасна для двигателя

Автоэксперт Артем Краснов рассказал о возможных рисках для китайских машин при использовании бензина АИ-92.

Моторы «китайцев» при малом объеме, в 1,5 литра, обладают относительно высокой мощностью: около 180 л.с.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Европейские авто выдают аналогичную мощность, но здесь стоит отметить, что западные и японские производители рекомендуют использовать бензин АИ-95, а китайские заявляют, что достаточно и АИ-92.

Рекомендуем
Рама, «пневма», кожа: самый мощный (и самый дорогой) Tank

Чем меньше марка бензина, тем выше риск детонации воздушно-топливной смеси. Детонация представляет собой очень резкое нежелательное сжигание горючего, способное навредить деталям мотора.

В китайских авто используется специальный способ для предотвращения детонации, но это ведет к снижению эффективности цикла в камере сгорания, что отражается на экономичности.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Краснов отметил, что не занимается точным измерением расхода топлива на тестах. «Но иногда тебе дают машину с половиной бака, и ты прикидываешь, что должно хватить вот туда-то. А туда-то не хватает. А потом ты приезжаешь домой и понимаешь, что заправился на лишнюю тысячу рублей от того, что планировал. Связано ли это с бензином АИ-92? Возможно», – отметил он.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

Источник: 74.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
11.12.2024 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0