Названы риски заправки китайских машин бензином АИ-92

Эксперт Краснов: Заправка китайского авто бензином АИ-92 опасна для двигателя

Автоэксперт Артем Краснов рассказал о возможных рисках для китайских машин при использовании бензина АИ-92.

Моторы «китайцев» при малом объеме, в 1,5 литра, обладают относительно высокой мощностью: около 180 л.с.

Европейские авто выдают аналогичную мощность, но здесь стоит отметить, что западные и японские производители рекомендуют использовать бензин АИ-95, а китайские заявляют, что достаточно и АИ-92.

Чем меньше марка бензина, тем выше риск детонации воздушно-топливной смеси. Детонация представляет собой очень резкое нежелательное сжигание горючего, способное навредить деталям мотора.

В китайских авто используется специальный способ для предотвращения детонации, но это ведет к снижению эффективности цикла в камере сгорания, что отражается на экономичности.

Краснов отметил, что не занимается точным измерением расхода топлива на тестах. «Но иногда тебе дают машину с половиной бака, и ты прикидываешь, что должно хватить вот туда-то. А туда-то не хватает. А потом ты приезжаешь домой и понимаешь, что заправился на лишнюю тысячу рублей от того, что планировал. Связано ли это с бензином АИ-92? Возможно», – отметил он.

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Источник: 74.ru