Эти запчасти не опустошат кошелек автовладельца при ремонте машины

Глава НАС Хайцеэр назвал 2 способа экономии денег при ремонте автомобиля

Чтобы сократить расходы на обслуживание автомобиля, нужно проводить ремонт транспортного средства самостоятельно при условии, что у автовладельца есть навыки механика. Таким советом поделился вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

«Еще один вариант – обратиться к частному мастеру. При этом важно обратить внимание на отзывы о качестве его работы, подчеркнул Хайцеэр. Частных мастеров становится все меньше, плюс во многих случаях они не несут никакой ответственности, так как не работают официально. Вы потом не сможете предъявить претензии», – подчеркнул глава НАС.

Комментируя новость о том, что средний чек на услуги российских автосервисов на текущий момент вырос на 16-26%, Хайцеэр отметил, что автовладельцы могут сэкономить и на аналоговых запчастях, цены на которые значительно дешевле. При этом он подчеркнул, что на маркетплейсах порядка 75% запчастей – не самого высокого уровня.

Средний чек на услуги автосервисов в РФ осенью составил примерно 10,5 тыс. рублей. Это на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, уточнили в одной из компаний по обслуживанию автомобилей.

Сильнее всего подорожали снятие и установка защиты двигателя (+56%), поиск неисправности в электрооборудовании (+31%), утечек масла и других технических жидкостей (+20%), а также обслуживание направляющих передних суппортов (+36%).

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Источник: m24.ru