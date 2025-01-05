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Как дальнобойщики разбираются с наглецами (видео)

В Сети вспомнили акт мести дальнобойщиков рэкетирам из Кировской области

Этот задокументированный случай, свидетельствующий о том, как дальнобойщики способны проучить обидчика, стал хитом в соцсетях. Дело было на трассе в Кировской области, водитель фуры остановился поменять колесо. Откуда ни возьмись (вероятно, из 1990-х) появились натуральные рэкетиры – разумеется, на вазовской «девятке».

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Трое в спортивных костюмах начали требовать деньги «за проезд» по «их» территории, но дальнобойщик понял их с полувзгляда и дослушивать кучерявый спич не стал. Вместо этого он вызвал по рации товарищей, собратьев по баранке.

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Те не замедлили появиться: к месту стянулись несколько фур, и разговор принял совершенно иной оборот. Весьма скоро он перешел в физическую активность – в ход сначала пошли кулаки, а затем и ноги. Двое гангстеров пустились наутек, а третий остался лежать на траве, получив возможность наблюдать, как десяток крепких ребят кувыркают его пепелац в глубокий кювет... Смотрим видео об этом и других дорожных приключениях с дальнобойщиками!

Источник: ПРО Технику

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4490
05.01.2025 
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