К русской зиме готов: кроссовер прошел тесты на работоспособность при минус -30 ℃

Кроссовер Exlantix ET успешно прошел тесты в экстремально низких температурах

Премиальный кроссовер Exlantix ET прошел испытания на выносливость батареи в условиях экстремально низких температур. Об этом рассказали в пресс-службе бренда.

Серия тестов включала погружение батареи в ледяную воду, замораживание автомобиля при температуре в -30 ℃ и замер запаса хода в условиях низких температур. Испытания проводились на площадке в Якэши – это район Внутренней Монголии в Китае.

Сначала инженеры Exlantix ET проверили герметичность батареи и способность сохранять заряд после погружения в воду. Батарея находилась в ледяной воде на протяжении одного часа. После этого инженеры высушили батарею и установили обратно в автомобиль. Проверка производительности и тестовые замеры показали, что результаты остались теми же, подтвердив таким образом безопасность, герметичность и надежность батареи Exlantix ET.

Exlantix ET

На следующем тесте автомобиль полностью «заморозили» – при помощи специального оборудования окружающая температура воздуха опустилась до минус 30 ℃. Автомобиль простоял в таких условиях сутки, после чего его завелся без каких-либо усилий. Также тест показал высокую герметичность, устойчивость к деформациям при низкой температуре и безопасность электрики всего автомобиля.

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Источник: пресс-служба Exlantix