Столкнулись пять машин: трасса между Екатеринбургом и Тюменью перекрыта
Трассу между Екатеринбургом и Тюменью полностью перекрыли из-за массовой аварии
Участок на 75-м километре федеральной трассы Екатеринбург-Тюмень полностью перекрыт из-за массового ДТП. Уточняется, что там произошло столкновение пяти автомобилей. В результате аварии травмы получили два человека.
На месте аварии работают сотрудники полиции.
Также известно, что в Екатеринбурге и области сегодня сильный снегопад, около 3 градусов мороза и гололедица.
Ранее «За рулем» перечислил самые частые поломки в машине в сильные холода.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Госавтоинспекция Свердловской области
Фото:МВД Медиа
13.12.2024
Фото:МВД Медиа
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