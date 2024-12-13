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Столкнулись пять машин: трасса между Екатеринбургом и Тюменью перекрыта

Трассу между Екатеринбургом и Тюменью полностью перекрыли из-за массовой аварии

Участок на 75-м километре федеральной трассы Екатеринбург-Тюмень полностью перекрыт из-за массового ДТП. Уточняется, что там произошло столкновение пяти автомобилей. В результате аварии травмы получили два человека.

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На месте аварии работают сотрудники полиции.

Также известно, что в Екатеринбурге и области сегодня сильный снегопад, около 3 градусов мороза и гололедица.

Ранее «За рулем» перечислил самые частые поломки в машине в сильные холода.

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Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
13.12.2024 
Фото:МВД Медиа
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