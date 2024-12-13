АВТОВАЗ объявил цены на новые версии Largus и Largus Cross

Опубликованы цены на 7-местные Lada Largus и Largus Cross ижевской сборки

Теперь семейство Lada Largus выпускается в полном объеме – АВТОВАЗ объявил, что на заводе «Лада Ижевск» запущено производство семиместных универсалов Largus и Largus Cross в 5- и 7-местном исполнениях. Напомним, до этого момента в перенесенном из Тольятти производстве значились только грузовой фургон и 5-местный универсал. Одновременно с перезапуском двух версий производитель расширил и комплектации.

А именно, теперь все автомобили семейства доступны и в комплектации Comfort. Помимо функций, доступных в версии Classic, в Comfort включены регулировка водительского сиденья по высоте, 3-уровневый подогрев передних сидений, электрообогрев и регулировка боковых зеркал, молдинги дверей, карман в спинке переднего сиденья и второй ряд сидений, складывающийся в соотношении 2/3 (на пассажирских версиях), натяжная полка багажника (в 5-местной версии).

Рекомендованные розничные цены на комплектацию Comfort, руб.:

Largus, Comfort, 90 л.с., 5 мест – 1 702 000;

Largus, Comfort, 90 л.с., 7 мест – 1 752 000;

Largus, Comfort, 90 л.с., фургон – 1 712 000.

Для Largus Cross, отличающегося увеличенным дорожным просветом, защитным обвесом кузова и контрастной отделкой интерьера, в комплектации Comfort рекомендованная розничная цена составит от 1 807 000 рублей и от 1 857 000 рублей в 7-местном исполнении, уточняет пресс-служба.

Кроме того, стартовали производство и продажи Ларгуса в более богатой комплектации Enjoy – на семействе наконец появилась мультимедийная система Enjoy Pro с сервисами Яндекс. Помимо мультимедиа, в версии Enjoy есть мультируль, обогрев лобового, рейлинги, задний парктроник, камера, датчики дождя и света. Заводские цены – 1 907 000 рублей за Ларгус 5 мест, 1 957 000 рублей – за 7 мест и 1 832 000 рублей – за фургон в версии Enjoy.