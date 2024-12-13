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АВТОВАЗ объявил цены на новые версии Largus и Largus Cross

Опубликованы цены на 7-местные Lada Largus и Largus Cross ижевской сборки

Теперь семейство Lada Largus выпускается в полном объеме – АВТОВАЗ объявил, что на заводе «Лада Ижевск» запущено производство семиместных универсалов Largus и Largus Cross в 5- и 7-местном исполнениях. Напомним, до этого момента в перенесенном из Тольятти производстве значились только грузовой фургон и 5-местный универсал. Одновременно с перезапуском двух версий производитель расширил и комплектации.

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А именно, теперь все автомобили семейства доступны и в комплектации Comfort. Помимо функций, доступных в версии Classic, в Comfort включены регулировка водительского сиденья по высоте, 3-уровневый подогрев передних сидений, электрообогрев и регулировка боковых зеркал, молдинги дверей, карман в спинке переднего сиденья и второй ряд сидений, складывающийся в соотношении 2/3 (на пассажирских версиях), натяжная полка багажника (в 5-местной версии).

Рекомендованные розничные цены на комплектацию Comfort, руб.:

  • Largus, Comfort, 90 л.с., 5 мест – 1 702 000;
  • Largus, Comfort, 90 л.с., 7 мест – 1 752 000;
  • Largus, Comfort, 90 л.с., фургон – 1 712 000.

Для Largus Cross, отличающегося увеличенным дорожным просветом, защитным обвесом кузова и контрастной отделкой интерьера, в комплектации Comfort рекомендованная розничная цена составит от 1 807 000 рублей и от 1 857 000 рублей в 7-местном исполнении, уточняет пресс-служба.

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Кроме того, стартовали производство и продажи Ларгуса в более богатой комплектации Enjoy – на семействе наконец появилась мультимедийная система Enjoy Pro с сервисами Яндекс. Помимо мультимедиа, в версии Enjoy есть мультируль, обогрев лобового, рейлинги, задний парктроник, камера, датчики дождя и света. Заводские цены – 1 907 000 рублей за Ларгус 5 мест, 1 957 000 рублей – за 7 мест и 1 832 000 рублей – за фургон в версии Enjoy.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 8
13.12.2024 
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Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Вестимость, подвеска
Недостатки:
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Комментарий:
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .
+22