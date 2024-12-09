В Ижевске запускают сборку еще двух версий Ларгуса

Завод «Лада Ижевск» начинает производство 7-местных Lada Largus и Largus Cross

На заводе «Лада Ижевск» в Удмуртии будет запущена сборка универсала Lada Largus и его «приподнятой» версии Lada Largus Cross в семиместном исполнении. Источник сообщает, что производство стартует в течение декабря 2024 года.

Напомним, ранее у Ларгуса была 7-местная версия, но после переноса производства из Тольятти в Ижевск модель выпускалась только в варианте 5-местного универсала и грузового фургона. Теперь же в семейство вернутся все модификации.

Известно, что пробные экземпляры 7-местных Ларгусов уже производят: на конвейере «Лада Ижевск» заметили несколько собранных машин. Очевидно, сейчас идет отладка технологических процессов, предшествующая официальному старту производства.

Lada Largus в цвете «Капитан»

В частности, на площадке-накопителе можно видеть 7-местную кросс-версию в комплектации с мультимедийной системой, а также машины с кузовом нового цвета «Капитан» – такой синий металлик недавно начали применять на Гранте.

Напомним, Ларгусы оснащают 90- и 106-сильными бензиновыми моторами 1.6 в паре с 5-ступенчатой МКП. Цены на 5-местную машину начинаются от 1 550 000 рублей, фургон можно купить за 1 570 000 рублей. Сборка модели Lada Largus была перенесена из Тольятти в Ижевск, производство стартовало 15 мая 2024 года, и к настоящему моменту завод выпустил уже более 30 тысяч машин.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Российская газета, RCI News