Lada Granta получила новый цвет кузова — какая цена?

АВТОВАЗ расширил цветовую гамму семейства Granta металликом «Капитан»

Пресс-служба АВТОВАЗа сообщила, что анонсированный ранее оттенок «Капитан» официально добавлен в цветовую гамму кузовов Lada Granta, самого популярного в России семейства легковых автомобилей. «Капитан» – это насыщенный синий металлик, новый цвет, который ранее на Гранте не встречался.

«Роботизированное оборудование в цехе окраски позволяет гибко подходить к формированию производственной программы, в соответствии с заказами от дилерской сети. Ранее доля синих эмалей в семействе LADA Granta составляла 15%, и «Капитан» должен занять свою нишу в списке потребительских предпочтений. Доплата за синий цвет такая же, как и за другие металлизированные эмали – 15 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе автогиганта.

Седан Lada Granta в цвете «Капитан»

Сообщается также, что позднее новый цвет появится и в гамме других моделей Lada. Что касается Гранты, то с появлением нового оттенка ее гамма расширилась до шести вариантов: помимо «Капитана», сейчас предлагаются белый «Ледниковый», черный «Пантера», темно-серый «Борнео», серебристый «Платина» и золотисто-коричневый «Кориандр».

Таким образом АВТОВАЗ продолжает постепенно утраченные после 2022 года цвета кузовов – одно время, напомним, Гранта окрашивалась только в черный, но к нынешнему моменту ситуация выправляется. Однако до докризисных показателей еще не дотягивает: например, в 2018-2019 годы гамма цветов Lada Granta состояла из 9-10 цветов: «Аурум», «Сердолик», «Белое облако», «Голубая планета», «Рислинг», «Техно», «Булат», «Борнео», «Пантера», «Кориандр».

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