#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Geely Atlas
22 октября
Сумма удивит: во сколько обойдется владение этим популярным «китайцем»
НАПИ: стоимость владения Geely Atlas составит...
Если Paladin почти полностью повторяет Nissan Terra 2018 года, то еще одна модель Oting может оказаться близнецом Nissan Patrol 2020 (на фото)
22 октября
Рама, полный привод, японская платформа — этот внедорожник ожидается в России
Oting в РФ: внедорожник на базе Nissan Patrol и...
«Китайцы» лидируют на российском авторынке: установлен рекорд продаж
22 октября
«Китайцы» лидируют на российском авторынке: установлен рекорд продаж
В сентябре дилеры продали на рынке России...

Lada Granta получила новый цвет кузова — какая цена?

АВТОВАЗ расширил цветовую гамму семейства Granta металликом «Капитан»

Пресс-служба АВТОВАЗа сообщила, что анонсированный ранее оттенок «Капитан» официально добавлен в цветовую гамму кузовов Lada Granta, самого популярного в России семейства легковых автомобилей. «Капитан» – это насыщенный синий металлик, новый цвет, который ранее на Гранте не встречался.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
«Роботизированное оборудование в цехе окраски позволяет гибко подходить к формированию производственной программы, в соответствии с заказами от дилерской сети. Ранее доля синих эмалей в семействе LADA Granta составляла 15%, и «Капитан» должен занять свою нишу в списке потребительских предпочтений. Доплата за синий цвет такая же, как и за другие металлизированные эмали – 15 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе автогиганта.
Седан Lada Granta в цвете «Капитан»
Седан Lada Granta в цвете «Капитан»

Сообщается также, что позднее новый цвет появится и в гамме других моделей Lada. Что касается Гранты, то с появлением нового оттенка ее гамма расширилась до шести вариантов: помимо «Капитана», сейчас предлагаются белый «Ледниковый», черный «Пантера», темно-серый «Борнео», серебристый «Платина» и золотисто-коричневый «Кориандр».

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Таким образом АВТОВАЗ продолжает постепенно утраченные после 2022 года цвета кузовов – одно время, напомним, Гранта окрашивалась только в черный, но к нынешнему моменту ситуация выправляется. Однако до докризисных показателей еще не дотягивает: например, в 2018-2019 годы гамма цветов Lada Granta состояла из 9-10 цветов: «Аурум», «Сердолик», «Белое облако», «Голубая планета», «Рислинг», «Техно», «Булат», «Борнео», «Пантера», «Кориандр».

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 11
22.10.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
-40