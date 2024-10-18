#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему столичные гаишники отказались от легендарных «стаканов»
18 октября
Почему столичные гаишники отказались от легендарных «стаканов»
Московские гаишники отказались от «стаканов»,...
Suzuki Swift
18 октября
В России появился в продаже надежный и проверенный «японец» по цене Lada Vesta
В России вышел в продажу новый Suzuki Swift по...
Ferrari F80
18 октября
1200 л.с., разгон до «сотни» за 2,15 секунды: это новый суперкар Ferrari
Компания Ferrari представила свой самый мощный...

Lada Granta получит новый цвет

АВТОВАЗ: вскоре стартует серийное производство Lada Granta в цвете «Капитан»

В компании АВТОВАЗ рассказали, что продолжают расширять цветовую гамму своих моделей. Сейчас завод готовится к запуску нового цвета под названием «Капитан», сообщили в пресс-службе предприятия.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
Lada Granta
Lada Granta

Рекомендуем
Теперь он управляется голосом! – рассказываем про изменения популярного кроссовера

В этот ярко-синий оттенок будут красить автомобили семейства Lada Granta. Цвет запустят в серийное производство в ближайшее время.

Сейчас в цветовую гамму Granta входят белый «Ледниковый», черный «Пантера», темно-серый «Борнео», серебристый «Платина» и золотисто-коричневый «Кориандр».

Lada Granta
Lada Granta

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Автостат»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | АВТОВАЗ
Количество просмотров 13
18.10.2024
Фото:Depositphotos | АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
-40