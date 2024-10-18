Lada Granta получит новый цвет
В компании АВТОВАЗ рассказали, что продолжают расширять цветовую гамму своих моделей. Сейчас завод готовится к запуску нового цвета под названием «Капитан», сообщили в пресс-службе предприятия.
В этот ярко-синий оттенок будут красить автомобили семейства Lada Granta. Цвет запустят в серийное производство в ближайшее время.
Сейчас в цветовую гамму Granta входят белый «Ледниковый», черный «Пантера», темно-серый «Борнео», серебристый «Платина» и золотисто-коричневый «Кориандр».
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Источник: «Автостат»