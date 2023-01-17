Никакой палитры красок: АВТОВАЗ столкнулся с дефицитом — журнал За рулем

Никакой палитры красок: АВТОВАЗ столкнулся с дефицитом

В январе автомобили будут сходить с конвейера лишь в одном цвете.

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LADA Niva Travel и семейство LADA Granta весь январь будут выпускаться только в одном цвете: внедорожники — в темно-зеленом, Гранты — в черном. Причина — в дефиците краски на автозаводе.

«Внедорожники LADA Niva Travel до конца января будут красить только в темно-зеленый цвет, без эффекта металлика „Несси-2“, который появился в палитре осенью прошлого года. Аналогичная ситуация наблюдается с семейством Granta — все автомобили еще с декабря сходят с конвейера исключительно в черном цвете», — сообщают инсайдеры.

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«Повезло» разве что Niva Legend — в окраске этих автомобилей наблюдается хоть какое-то разнообразие цветов.

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Источник: Avtograd News

Фото: Автоваз

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