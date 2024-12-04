В Ижевске выпустили юбилейный Ларгус

Автозавод «Лада Ижевск» выпустил 30 тысяч экземпляров модели Lada Largus

8246 проданных в ноябре 2024 года универсалов и фургонов Largus – это рекордный показатель месячных продаж модели с момента ее дебюта в 2012 году. Вот такой подарок Ларгус сделал сам себе к юбилею – на автозаводе «Лада Ижевск» собрали 30-тысячный автомобиль этой модели.

Напомним, изначально Ларгусы собирали в Тольятти, но 15 мая 2024 года перезапустили производство на ижевской площадке АВТОВАЗа. В связи с этим продажи модели месяц от месяца набирают обороты. В ноябре Ларгус вернулся в список бестселлеров.

Юбилейным экземпляром модели стал пятиместный универсал белого цвета в комплектации Classic Plus (максимальная из двух ныне имеющихся), оснащенный 1,6-литровым 16-клапанным двигателем и МКП. Для Ларгуса также доступен 90-сильный 8-клапанник, а кузов может иметь грузовое исполнение фургон. А вот имевшихся ранее в гамме 7-местных версий в Ижевске пока не делают.

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