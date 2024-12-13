Во все такси хотят ставить камеры — польза или вред?

Петр Шкуматов, ОНФ: видеорегистратор в такси — вещь необходимая

Общероссийский народный фронт (ОНФ) рассказал о предложении обязать таксистов устанавливать видеорегистраторы. На рассмотрение Госдумы внесены поправки, предполагающие обязательное оснащение автомобилей такси видеорегистраторами, которые будут фиксировать происходящее внутри. В тексте законопроекта также отмечено, что в салоне легкового такси должна находиться информация о ведении видеосъемки. По мнению авторов инициативы, такое оснащение позволит усилить безопасность как граждан, так и водителей такси при поездках.

Также в пояснительной записке отмечается, что оснащать автомобили регистраторами будут сами таксопарки. Расходы на приобретение перевозчиками дополнительного оборудования включаются в налогооблагаемую базу, тем самым уменьшая налоговую нагрузку для организаций, пояснили авторы поправок. В случае же, если видеосъемка не ведется, предполагается административная ответственность. Штраф для водителя в размере 1–3 тысяч рублей, для должностного лица – 10 тысяч рублей, и 30–50 тысяч рублей для юрлица.

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», координатор движения «Синие ведерки», руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов считает, что видеорегистратор в такси – вещь абсолютно необходимая.

Петр Шкуматов, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»:

– Сам факт наличия видеорегистратора может успокоить буйного пассажира. Кроме того, в случае конфликтных ситуаций, которые случаются даже у профессиональных, спокойных водителей, видеорегистратор позволяет впоследствии установить, кто спровоцировал конфликт.

На сегодняшний день видеорегистраторы таксисты приобретают за свой счет, поэтому не все автомобили такси ими оборудованы. Однако некоторые таксисты не хотят тратить на машину собственные средства, и они имеют на это основания. Поэтому видеорегистраторы должен или приобретать, или субсидировать агрегатор такси.

Следует рассматривать именно субсидированную покупку, когда агрегатор компенсирует часть стоимости видеорегистратора для таксиста, но так, чтобы у водителя не возникло мотива тут же продать регистратор на маркетплейсе, а выручкой пополнить свой бюджет.

Также агрегатор может договориться с производителем подобных устройств и получить очень выгодную цену за опт, отмечает эксперт, добавляя: теперь дело за законодателями. По мнению Шкуматова, так как средняя стоимость видеорегистратора сегодня около 5 тысяч рублей, покупка оборудования не обосновывает роста цены на поездку и не должна повлиять на тарифы.