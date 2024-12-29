Таких авто всего 2 во всем мире, и один ушел с молотка за астрономическую сумму

Уникальный гиперкар Pagani продали на аукционе за рекордную сумму более ₽1 трлн

Уникальный гиперкар от бренда Pagani – родстер Zonda 760 LM продали на аукционе RM Sotheby’s в Дубае за 11 млн. долларов (примерно 1,178 млрд. рублей по актуальному курсу). Это новый аукционный рекорд стоимости для бренда Pagani.

До настоящего времени самым дорогим автомобилем Pagani, проданном с молотка, считался Zonda R Revolución. В марте 2023 года новый владелец заплатил за него на аукционе 5,3 млн. долларов (порядка 568 млн. рублей). Причем лот продали дешевле – за автомобиль планировалось выручить не менее 12 млн. долларов.

Pagani Zonda 760 LM

Во всем мире есть только два автомобиля Pagani Zonda 760 LM, и только один из них представлен в кузове родстер. Автомобиль 2014 года выпуска оснащен твин-турбо двигателем Mercedes-AMG M158 V12 объемом 7,6 л мощностью 559 кВт (760 л. с.).

Pagani Zonda 760 LM

Интерьер салона автомобиля сделан на заказ, эксклюзивными являются также передний спойлер и задний диффузор от Pagani Zonda Cinque и колеса от трековой Pagani Zonda R. Вторым самым дорогим лотом торгов на аукционе в Дубае стал Pagani Huayra BC Coupe, его продали за 4,3 млн. долларов.

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Источник: rmsothebys.com