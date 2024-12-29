#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Haval H7
29 декабря
В Россию приехал абсолютно новый кроссовер от популярного бренда
Продажи нового Haval H7 ожидаются в России в...
Сколько стоили немецкие автомобили в Царской России? Вы удивитесь
29 декабря
Сколько стоили немецкие автомобили в Царской России? Вы удивитесь
Стали известны цены автомобилей Wanderer и...
Интерьер Jetour T2
29 декабря
Как изменились цены на популярный в России кроссовер после старта продаж?
Российская цена Jetour T2 с момента дебюта...

Таких авто всего 2 во всем мире, и один ушел с молотка за астрономическую сумму

Уникальный гиперкар Pagani продали на аукционе за рекордную сумму более ₽1 трлн

Уникальный гиперкар от бренда Pagani – родстер Zonda 760 LM продали на аукционе RM Sotheby’s в Дубае за 11 млн. долларов (примерно 1,178 млрд. рублей по актуальному курсу). Это новый аукционный рекорд стоимости для бренда Pagani.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Рама, «пневма», кожа: самый мощный (и самый дорогой) Tank

До настоящего времени самым дорогим автомобилем Pagani, проданном с молотка, считался Zonda R Revolución. В марте 2023 года новый владелец заплатил за него на аукционе 5,3 млн. долларов (порядка 568 млн. рублей). Причем лот продали дешевле – за автомобиль планировалось выручить не менее 12 млн. долларов.

Pagani Zonda 760 LM
Pagani Zonda 760 LM

Во всем мире есть только два автомобиля Pagani Zonda 760 LM, и только один из них представлен в кузове родстер. Автомобиль 2014 года выпуска оснащен твин-турбо двигателем Mercedes-AMG M158 V12 объемом 7,6 л мощностью 559 кВт (760 л. с.).

Pagani Zonda 760 LM
Pagani Zonda 760 LM

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Интерьер салона автомобиля сделан на заказ, эксклюзивными являются также передний спойлер и задний диффузор от Pagani Zonda Cinque и колеса от трековой Pagani Zonda R. Вторым самым дорогим лотом торгов на аукционе в Дубае стал Pagani Huayra BC Coupe, его продали за 4,3 млн. долларов.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: rmsothebys.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:RM Sotheby’s
Количество просмотров 26
29.12.2024 
Фото:RM Sotheby’s
Поделиться:
Оцените материал:
0