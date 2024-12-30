Механик назвал оптимальное время включения автомобильной печки

Автовладельцам рассказали, как правильно пользоваться печкой в машине зимой

Автовладельцы с наступлением холодов все чаще пользуются печкой для обогрева салона. Но не все знают, можно ее включать сразу после запуска двигателя, или подождать пока мотор прогреется. На эти вопросы ответил один из механиков станции техобслуживания.

Он объяснил, что некоторые автомобили (особенно дизельные) оснащены дополнительным электрическим подогревателем салона, но в штатном режиме салон отапливается теплым воздухом, идущим от двигателя. Тепло передается охлаждающей жидкости, она нагревает радиатор печки, рядом с которым находится вентилятор. И до тех пор, пока радиатор не нагреется, печка не даст нужного эффекта.

Но, если включить обогрев слишком рано, прогревание мотора будет медленнее, так как вентилятор начнет преждевременно отводить тепло от системы. При этом резкая подача горячего воздуха в салон тоже может создать проблемы, в частности, от резкого перепада температур может треснуть заледеневшее лобовое стекло.

Чтобы найти баланс, автомеханик рекомендует включать печку не сразу после запуска двигателя, а когда он прогреется примерно до 40-50 градусов. Как правило, на это уходит не более 3-5 минут в зависимости от температуры снаружи. Такой подход позволяет двигателю быстрее достичь оптимальной температуры и самым положительным образом скажется на его функционале, а также на расходе топлива.

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Источник: tarantas.news