А вашу машину точно не украли? Куда звонить, если авто увезли на спецстоянку

Водителям рассказали, какие нужны документы, чтобы забрать машину со штрафстоянки

Припаркованный в неположенном месте автомобиль отвезут на штрафстоянку, чтобы транспортное средство не мешало другим участникам движения. Такие специализированные стоянки функционируют по особым тарифам, поэтому за время нахождения машины на стоянке вместе со штрафом за нарушение правил парковки влетит автовладельцу в копеечку. К тому же, чтобы забрать машину со штрафстоянки, придется выполнить определенные условия.

Узнать об эвакуации автомобиля можно через сайты городских служб, например, в Москве на ресурсах parking.mos.ru, mos.ru или transport.mos.ru есть вся информация по эвакуированным машинам и их местам нахождения. Можно воспользоваться приложением «Парковки России», в котором тоже есть данные об эвакуированных ТС. Также можно позвонить в дежурную часть ГАИ по телефону 102 или 112 (с мобильного телефона).

Для того чтобы забрать автомобиль со штрафстоянки, нужно разрешение из ГАИ или инспекции, задержавшей автомобиль. В Москве эти функции выполняет Московская административная дорожная инспекция (МАДИ).

Также понадобятся копия протокола об административном правонарушении и копия протокола о задержании транспортного средства. Штраф ГАИ за парковку в запрещенном место в Москве Петербурге составляет 3000 рублей, в других регионах РФ – 1500 рублей. На оплату штрафа дается 60 дней.

Чтобы забрать эвакуированный автомобиль, на спецстоянке необходимо предъявить пакет документов: решение о возврате транспортного средства из ГАИ или МАДИ; копии протоколов об административном правонарушении и задержании ТС; документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство (СТС); водительское удостоверение; полис ОСАГО; гражданский паспорт; нотариально заверенную доверенность на право распоряжаться автомобилем, если забирает ТС не собственник.

Если автомобиль находился на спецстоянке более суток, придется оплатить его хранение (плата взимается посуточно).

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: auto.mail.ru