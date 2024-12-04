Машину отправят на штрафстоянку только после звонка автовладельцу: звонить обяжут законодательно

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Госдума разработает законопроект о звонке владельцу авто перед эвакуацией ТС

Законопроект, обязывающий уведомлять владельца автомобиля об эвакуации транспортного средства звонком по телефону, разработают в Госдуме РФ. Речь идет о ситуациях, когда транспортное средство не создает критической ситуации на дороге. Об этом сообщил глава комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

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Экспертный совет при думском комитете предлагал обязывать ответственные за эвакуацию компании уведомлять водителя или владельца машины о предстоящем ее задержании «не менее чем за 10 минут до задержания транспортного средства, сделав до трех звонков по соответствующему контактному номеру телефона».

«Мы ранее предлагали дописать в КоАП РФ норму о том, чтобы информировать водителя перед эвакуацией авто. И предлагали водителям оставлять автовизитку на стекле. Однако это необходимо прописать, в первую очередь, в Правилах дорожного движения», – подчеркнул парламентарий.

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По словам Нилова, заинтересованным ведомствам уже направлены письма с соответствующей инициативой. После этого будут предложены поправки в закон «О безопасности дорожного движения», а также в КоАП РФ, чтобы предусмотреть обязанность для лиц, принимающих решение о принудительной эвакуации, совершать звонок владельцу автомобиля, подытожил Нилов. При этом он подчеркнул, что эвакуация является обеспечительной мерой, а не наказанием за совершенное правонарушение.

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Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 63
04.12.2024 
Фото:АГН «Москва»
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