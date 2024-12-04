Машину отправят на штрафстоянку только после звонка автовладельцу: звонить обяжут законодательно

Госдума разработает законопроект о звонке владельцу авто перед эвакуацией ТС

Законопроект, обязывающий уведомлять владельца автомобиля об эвакуации транспортного средства звонком по телефону, разработают в Госдуме РФ. Речь идет о ситуациях, когда транспортное средство не создает критической ситуации на дороге. Об этом сообщил глава комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Экспертный совет при думском комитете предлагал обязывать ответственные за эвакуацию компании уведомлять водителя или владельца машины о предстоящем ее задержании «не менее чем за 10 минут до задержания транспортного средства, сделав до трех звонков по соответствующему контактному номеру телефона».

«Мы ранее предлагали дописать в КоАП РФ норму о том, чтобы информировать водителя перед эвакуацией авто. И предлагали водителям оставлять автовизитку на стекле. Однако это необходимо прописать, в первую очередь, в Правилах дорожного движения», – подчеркнул парламентарий.

По словам Нилова, заинтересованным ведомствам уже направлены письма с соответствующей инициативой. После этого будут предложены поправки в закон «О безопасности дорожного движения», а также в КоАП РФ, чтобы предусмотреть обязанность для лиц, принимающих решение о принудительной эвакуации, совершать звонок владельцу автомобиля, подытожил Нилов. При этом он подчеркнул, что эвакуация является обеспечительной мерой, а не наказанием за совершенное правонарушение.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: tass.ru