Скидка с суммы штрафа за нарушение ПДД – что изменилось в 2025 году

С 1 января на уплате штрафа ГИБДД можно сэкономить 25% вместо 50%

Скидка на оплату штрафа за ряд нарушений Правил дорожного движения в течение 30 дней со дня вынесения постановления с 1 января 2025 года составляет 25%. Соответствующую поправку к проекту закона одобрил комитет Госдумы РФ по госстроительству а 26 декабря 2024 года подписал президент.

Административный штраф за некоторые нарушения ПДД ранее можно было уплатить со скидкой 50% при условии, что оплата произведена не позднее 20 календарных дней со дня вынесения соответствующего постановления. С 1 января 2025 года это правило изменено. Теперь уплатить штраф со скидкой можно в течение 30 календарных дней со дня вынесения постановления, но сама скидка уменьшится с 50% до 25%.

«В части 13 статьи 32.2 слово "двадцати" заменить словом "тридцати", слово "половины" заменить словами "семидесяти пяти процентов от"», – говорится в тексте документа с поправками.

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Источник: ria.ru