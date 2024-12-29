«Китайцы» резко подорожают: в каком месяце это произойдет

Эксперт Тюктеев: цены на китайские автомобили взлетят в начале 2025 года

Китайские машины могут заметно подорожать в начале будущего года, рассказал генеральный директор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. По его словам, тренд на подорожание «китайцев» наметился в октябре 2024 года, когда цены на них выросли в среднем на 5%. В ноябре тренд продолжился, считает специалист.

Он полагает, что в декабре подорожание будет минимальным, цены на китайские авто взлетят в начале следующего года, поскольку курс юаня по отношению к рублю растет, что повлияет на закупочные цены в российской валюте.

Тюктеев считает, что цены выросли не только из-за повышения ключевой ставки, но и из-за роста утильсбора.

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Источник: Газета.Ru