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Медик рассказал, когда можно садиться за руль после употребления спиртного

Врач Неронов: за руль после употребления алкоголя можно садиться через 7-8 часов

Алкоголь перерабатывается в организме с определенной скоростью. В среднем, печень справляется с 20 миллилитрами этилового спирта в течении часа, рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» Владимир Неронов.

На переработку 0,5 л пива крепостью 5% организму нужно 6-8 часов. То есть, если необходимо сесть за руль после употребления даже небольшого количества алкоголя, необходим 7-8 часовой сон, отметил Неронов.

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Но это лишь средние показатели, поскольку метаболизм, масса тела, возраст и здоровье у каждого человека различаются.

При этом также необходимо учитывать самочувствие. Даже если спиртное полностью вышло из организма, могут сохраняться симптомы похмелья, которые могут заметно ухудшить реакцию водителя, отметил Неронов.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

Источник: РИАМО

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 13
30.12.2024 
Фото:freepik / freepik
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