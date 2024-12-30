Медик рассказал, когда можно садиться за руль после употребления спиртного

Врач Неронов: за руль после употребления алкоголя можно садиться через 7-8 часов

Алкоголь перерабатывается в организме с определенной скоростью. В среднем, печень справляется с 20 миллилитрами этилового спирта в течении часа, рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» Владимир Неронов.

На переработку 0,5 л пива крепостью 5% организму нужно 6-8 часов. То есть, если необходимо сесть за руль после употребления даже небольшого количества алкоголя, необходим 7-8 часовой сон, отметил Неронов.

Но это лишь средние показатели, поскольку метаболизм, масса тела, возраст и здоровье у каждого человека различаются.

При этом также необходимо учитывать самочувствие. Даже если спиртное полностью вышло из организма, могут сохраняться симптомы похмелья, которые могут заметно ухудшить реакцию водителя, отметил Неронов.

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Источник: РИАМО