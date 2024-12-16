#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery Tiggo 9
17 декабря
Chery назвала цены на новый флагманский кроссовер
Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет...
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
17 декабря
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
Движение по кругу имеет свои правила проезда по...

Назван регион РФ, в котором огромное количество водителей ездит без ОСАГО

Юрий Иванов, Exodrive: Угроза постоянных штрафов заставит оформлять ОСАГО

В России стартовала испытательная фаза системы проверки наличия полисов ОСАГО посредством камер дорожного контроля. По идее, это должно улучшить дорожную безопасность и существенно уменьшить количество водителей без полиса на дорогах страны.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Напомним, если у водителя нет полиса ОСАГО, то в случае ДТП, где он признан виновным, потерпевшая сторона идет за компенсацией ущерба не в страховую компанию, а именно к виновнику, что несет массу сложностей для обеих сторон. Юрий Иванов, эксперт в области урегулирования убытков и разработки новых страховых продуктов, рассказал «За рулем» о том, как ситуация с полисами ОСАГО в разных регионах РФ обстоит сейчас и как она поменяется с введением новой системы.

Юрий Иванов, директор по развитию бизнеса Exodrive:

– На сегодняшний день около 10-15% автомобилистов в России не имеют полиса ОСАГО. Это очень значительная цифра, учитывая, что наличие полиса ОСАГО – обязательное условие для эксплуатации транспортного средства. Разбивая статистику по городам, можно отметить, что в столице около 8% водителей обходятся без страховки. В Екатеринбурге без полиса передвигаются около 9% автовладельцев. В Новосибирске этот показатель чуть выше – около 10%. Во Владивостоке каждый восьмой водитель передвигается на автомобиле без полиса ОСАГО. В Махачкале 34% водителей эксплуатируют свой автомобиль без ОСАГО.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация вокруг такси. Больше половины водителей таксопарков не оформляют полис ОСАГО с отметкой «такси», и только 30% таксопарков заботятся об этом. Это важно, ведь страхование – это не только защита водителя, но и гарантия безопасности пассажиров. Для рядовых автовладельцев покупка полиса ОСАГО также остается чрезвычайно важной. Он защищает владельцев от финансовых рисков при ДТП и позволяет избежать штрафов за отсутствие документа.

Система проверки ОСАГО через камеры способна изменить ситуацию. С вводом автоматических штрафов ожидается значительное сокращение числа водителей, игнорирующих страхование ОСАГО. Под угрозой постоянных штрафов, автомобилисты будут более ответственно подходить к оформлению полиса.

Эксперт отмечает, что с запуском системы число водителей без страховки может значительно сократиться.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Тем не менее, для полноценного функционирования системы важно учесть все нюансы правового аспекта, наладить оперативное техническое обслуживание, а также провести информационную кампанию по разъяснению необходимости страхования, подчеркивает Иванов. Он считает, что автоматическая проверка ОСАГО станет важным шагом на пути к большему порядку и безопасности на дорогах.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 131
16.12.2024 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0