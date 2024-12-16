Назван регион РФ, в котором огромное количество водителей ездит без ОСАГО

Юрий Иванов, Exodrive: Угроза постоянных штрафов заставит оформлять ОСАГО

В России стартовала испытательная фаза системы проверки наличия полисов ОСАГО посредством камер дорожного контроля. По идее, это должно улучшить дорожную безопасность и существенно уменьшить количество водителей без полиса на дорогах страны.

Напомним, если у водителя нет полиса ОСАГО, то в случае ДТП, где он признан виновным, потерпевшая сторона идет за компенсацией ущерба не в страховую компанию, а именно к виновнику, что несет массу сложностей для обеих сторон. Юрий Иванов, эксперт в области урегулирования убытков и разработки новых страховых продуктов, рассказал «За рулем» о том, как ситуация с полисами ОСАГО в разных регионах РФ обстоит сейчас и как она поменяется с введением новой системы.

Юрий Иванов, директор по развитию бизнеса Exodrive:

– На сегодняшний день около 10-15% автомобилистов в России не имеют полиса ОСАГО. Это очень значительная цифра, учитывая, что наличие полиса ОСАГО – обязательное условие для эксплуатации транспортного средства. Разбивая статистику по городам, можно отметить, что в столице около 8% водителей обходятся без страховки. В Екатеринбурге без полиса передвигаются около 9% автовладельцев. В Новосибирске этот показатель чуть выше – около 10%. Во Владивостоке каждый восьмой водитель передвигается на автомобиле без полиса ОСАГО. В Махачкале 34% водителей эксплуатируют свой автомобиль без ОСАГО.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация вокруг такси. Больше половины водителей таксопарков не оформляют полис ОСАГО с отметкой «такси», и только 30% таксопарков заботятся об этом. Это важно, ведь страхование – это не только защита водителя, но и гарантия безопасности пассажиров. Для рядовых автовладельцев покупка полиса ОСАГО также остается чрезвычайно важной. Он защищает владельцев от финансовых рисков при ДТП и позволяет избежать штрафов за отсутствие документа.

Система проверки ОСАГО через камеры способна изменить ситуацию. С вводом автоматических штрафов ожидается значительное сокращение числа водителей, игнорирующих страхование ОСАГО. Под угрозой постоянных штрафов, автомобилисты будут более ответственно подходить к оформлению полиса.

Эксперт отмечает, что с запуском системы число водителей без страховки может значительно сократиться.

Тем не менее, для полноценного функционирования системы важно учесть все нюансы правового аспекта, наладить оперативное техническое обслуживание, а также провести информационную кампанию по разъяснению необходимости страхования, подчеркивает Иванов. Он считает, что автоматическая проверка ОСАГО станет важным шагом на пути к большему порядку и безопасности на дорогах.