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Выяснилось, сколько семей в России могут позволить себе авто за 1,2 млн

РИА Новости: В рейтинге по доступности нового автомобиля лидирует Крайний Север

В России продолжает наблюдаться значительная дифференциация доступности покупки нового автомобиля по регионам. В среднем по стране, лишь 17,6% семей могут позволить себе купить машину стоимостью 1,2 млн рублей в кредит.

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Это связано с ростом цен на автомобили и увеличением ставок по кредитам. Однако в разных регионах ситуация сильно различается из-за различий в доходах, уровне жизни и стоимости обслуживания автомобиля.

Лидерами по доступности покупки автомобиля стали регионы Крайнего Севера. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) возглавил рейтинг с результатом 54,7%. Следом идут Магаданская область (44,5%) и Чукотка (43,2%). Эти регионы выделяются высокими зарплатами и возможностями для граждан приобрести автомобили в кредит. В первую пятерку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ и Ненецкий автономный округ.

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В Москве и Санкт-Петербурге доступность покупки автомобиля также на довольно высоком уровне: 37,1% и 28,9% семей могут себе позволить автомобиль за 1,2 миллиона рублей. Эти города также характеризуются высокими зарплатами и более высоким уровнем жизни. Однако даже в крупных городах ситуация по сравнению с северными регионами не столь благоприятная.

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Совсем другую картину можно наблюдать в республиках Северного Кавказа, где доступность такой покупки крайне низка. В Ингушетии, Чечне и Дагестане, например, менее 4% семей могут позволить себе приобрести машину стоимостью 1,2 млн рублей. Тогда как приобрести и содержать средний по цене автомобиль в этих регионах могут менее одного процента семей. Эти регионы существенно отстают от лидеров по финансовым возможностям своих жителей.

Снижение доступности автомобилей по всей стране можно объяснить общими экономическими тенденциями, такими как рост цен и ставки по кредитам.

Источник: РИА Новости

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 615
16.12.2024 
Фото:Depositphotos
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