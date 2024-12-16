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Хотите привычный кроссовер Kia недорого — есть такой на рынке

В России в продаже появились новые кроссоверы Kia Seltos по цене от ₽2,2 млн

Автовладельцы, не желающие покупать автомобиль китайского производства, ищут привычные модели, проверенные временем. В настоящее время на классифайдах можно найти более сотни объявлений о продаже новых Kia Seltos, доступных в наличии и под заказ по цене от 2,2 млн рублей.

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KIA Seltos
KIA Seltos

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Для сравнения, цены за отечественный седан Lada Vesta Sportline стартуют от 2,273 млн рублей, а на универсал в аналогичном исполнении цены начинаются от 2,443 млн рублей. За минимальные 2,19 млн рублей продавец из Казани привезет новый Seltos в течение двух-трех недель.

KIA Seltos
KIA Seltos

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Переднеприводный кроссовер с двигателем объемом 1,5 л мощностью 115 л.с. в богатой комплектации Luxe доставят за 2,19 млн рублей. В списке оснащения, кроме прочего, есть двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, кожаная отделка сидений, цифровая приборная панель, медиасистема с большим тачскрином, камера заднего вида с парковочными ассистентами, панорамный люк и светодиодная оптика.

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Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:KIA
Количество просмотров 157
16.12.2024 
Фото:KIA
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