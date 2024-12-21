Этот мотоцикл по цене может легко обогнать премиальный автомобиль

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Самый длинный мотоцикл в мире Böhmerland выставили на аукцион за 37 тыс. евро

Мотоцикл Böhmerland выставлен на аукцион на онлайн-торговой площадке Catawiki: он считается самым длинным серийным мотоциклом в мире.

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Его длина – 3,10 метра, и он был способен перевозить трех человек с дополнительным сиденьем.

Böhmerland, производившийся в Чехословакии с 1924 по 1938 годы, оснащался одноцилиндровым двигателем объемом 600 кубических сантиметров, мощность которого, в зависимости от года выпуска, составляла от 16 до 25 л.с.

Мотоцикл, предлагаемый на Catawiki, датируется 1931 годом и находится в Италии.

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У модели 600 номер рамы 426, и говорят, что мотоцикл еще не проехал и километра. Этот Бемерленд изначально находился в частной коллекции в Праге.

Аукцион завершится 29 декабря. На данный момент ставка на уровне 37 000 евро (4 млн рублей). Эксперты оценивают стоимость машины от 85 000 (9 млн рублей) до 95 000 евро (10,3 млн рублей).

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Компания Böhmerland была основана Йозефом Шмидтом, который был инженером и предпринимателем. Он стремился создать не просто мотоциклы, а уникальные транспортные средства, в которых сочетались бы стиль, комфорт и передовые технологии. Наиболее известны модели мотоциклов Böhmerland те, что имели три колеса, это делало их более похожими на автоприцепы с мотоциклетной частью.

Источник: Auto-Medienportal

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Алексеева Елена
Количество просмотров 8
21.12.2024 
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