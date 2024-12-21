На дорогах всё опаснее! Остерегайтесь внезапных грузовиков (видео)

Блогер напомнил о зимних опасностях, которые связаны с многотоннажными фурами

Во многих регионах России зима в полной мере вступила в свои права. Водители сталкиваются с большим количеством сложностей, обусловленных изменившимся дорожным покрытием, осадками и низкими температурами. В одном из недавних обзоров происшествий с грузовиками «всплыл» случай, имевший место в Башкирии в одну из прошлых зим.

Водитель огромной автоцистерны не смог подняться в крутой обледенелый подъем – машина остановилась, а затем начала юзом скатываться назад, прямо навстречу потоку транспорта. Попытки догнать фуру и насыпать под колеса песка успехом не увенчались. С трудом можно представить, что именно проносилось в головах у водителя и его напарника, снимавшего происходящее на телефон.

Кажется невероятным, но в происшествии никто не пострадал, хотя «собраны» и разбиты в хлам могли быть не только незадачливые «пескоструи», но и проезжавшие мимо другая фура, ГАЗель-фургон и легковушка... Последней слегка «подрихтовало» корму, а движение оказалось надолго парализованным... Об этом и других случаях с водителями грузовиков – в видео!

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Источник: ПРО Технику