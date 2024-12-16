Российский автопроизводитель сдержал обещание не повышать цены на авто в 2024 году

На АВТОВАЗЕ опровергли появившуюся в СМИ новость о повышении цен на Lada

АВТОВАЗ не повышал стоимость автомобилей Lada в конце 2024 года, изменение прайс-листов Lada Niva Travel связано с расширением перечня опций модели. Об этом сообщили в пресс-службе отечественного производителя.

«С 26 ноября 2024 года Niva Travel производится только в версиях с подушкой безопасности водителя или с двумя фронтальными подушками. Это возврат востребованной рынком опции, восстановленной после ухода из России поставщиков из недружественных стран», – говорится в официальном заявлении автоконцерна.

Отмечается, что вся необходимая информация об опциях добавлена в описание модели на сайте Lada. Причем, автомобили в более ранних комплектациях без подушек безопасности тоже представлены на сайте в разделе «Автомобили в наличии».

Напомним, сегодня ряд Telegram-каналов распространили информацию, что АВТОВАЗ якобы поднял цены на автомобили. Ранее президент Максим холдинга Соколов заявил, что цены на Lada поменяются в 2025 году, причем рост цен планируется сдержать на уровне ниже инфляции.

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Источник: iz.ru