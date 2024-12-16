#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В топ-10 SUV на рынке России в 2024 году вошли 3 отечественных модели
17 декабря
В топ-10 SUV на рынке России в 2024 году вошли 3 отечественных модели
Автостат Инфо: доля кроссоверов и внедорожников...
Chery Tiggo 9
17 декабря
Chery назвала цены на новый флагманский кроссовер
Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет...
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...

Российский автопроизводитель сдержал обещание не повышать цены на авто в 2024 году

На АВТОВАЗЕ опровергли появившуюся в СМИ новость о повышении цен на Lada

АВТОВАЗ не повышал стоимость автомобилей Lada в конце 2024 года, изменение прайс-листов Lada Niva Travel связано с расширением перечня опций модели. Об этом сообщили в пресс-службе отечественного производителя.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
«С 26 ноября 2024 года Niva Travel производится только в версиях с подушкой безопасности водителя или с двумя фронтальными подушками. Это возврат востребованной рынком опции, восстановленной после ухода из России поставщиков из недружественных стран», – говорится в официальном заявлении автоконцерна.

Рекомендуем
Кроссоверы, внедорожники и пикап — главные новинки зимы 2025

Отмечается, что вся необходимая информация об опциях добавлена в описание модели на сайте Lada. Причем, автомобили в более ранних комплектациях без подушек безопасности тоже представлены на сайте в разделе «Автомобили в наличии».

Напомним, сегодня ряд Telegram-каналов распространили информацию, что АВТОВАЗ якобы поднял цены на автомобили. Ранее президент Максим холдинга Соколов заявил, что цены на Lada поменяются в 2025 году, причем рост цен планируется сдержать на уровне ниже инфляции.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: iz.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 37
16.12.2024 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0