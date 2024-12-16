Полный привод, 3 комплектации — в Россию возвращается знакомый кроссовер
Дистрибьютор «РЭКС Моторс» объявил сроки старта продаж кроссовера KGM Korando в РФ
Продажи автомобилей KGM Korando стартуют на авторынке России в первом квартале 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе официальной компании-дистрибьютора «РЭКС Моторс».
KGM Korando
Для российских покупателей подготовили KGM Korando в трех комплектациях, есть версии и с передним, и с полным приводом. Силовой агрегат кроссовера представлен единственным бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 л мощностью 163 л.с. (280 Нм). С ним сочетается 6-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin.
KGM Korando
Предоставляется гарантия на пять лет с ограничением по пробегу в 100 тыс. километров. Сообщается, что планируется локализовать сборку KGM в России во второй половине 2025 года. Напомним, ранее автомобили продавались под брендом SsangYong.
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Источник: gazeta.ru
Фото:KGM
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16.12.2024
Фото:KGM
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