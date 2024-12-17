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Как выехать из заваленного сугробами двора: совет эксперта

Эксперт Родионов рассказал, как выехать из занесенного снегом двора

Директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, как выехать на машине из заснеженного двора. Он посоветовал сначала почистить машину и саму дорогу. Щетку и лопату для этого нужно всегда иметь с собой в зимнее время. Чем более ровным будет путь, тем выше шансы выехать, пояснил эксперт.

Если машина все же забуксовала, специалист советует применить метод «враскачку», то есть менять передачи с задней на переднюю. Чтобы выбраться из сугробов, нужно уплотнить путь, по которому поедет автомобиль.

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При необходимости перестроения во время движения по заснеженной дороге с колеей следует замедлиться, повернуть руль в нужную сторону под максимально острым углом к препятствию и проехать, пояснил Родионов.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 30
17.12.2024 
Фото:Unsplash
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