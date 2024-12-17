Как выехать из заваленного сугробами двора: совет эксперта
Директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, как выехать на машине из заснеженного двора. Он посоветовал сначала почистить машину и саму дорогу. Щетку и лопату для этого нужно всегда иметь с собой в зимнее время. Чем более ровным будет путь, тем выше шансы выехать, пояснил эксперт.
Если машина все же забуксовала, специалист советует применить метод «враскачку», то есть менять передачи с задней на переднюю. Чтобы выбраться из сугробов, нужно уплотнить путь, по которому поедет автомобиль.
При необходимости перестроения во время движения по заснеженной дороге с колеей следует замедлиться, повернуть руль в нужную сторону под максимально острым углом к препятствию и проехать, пояснил Родионов.
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Источник: Российская газета