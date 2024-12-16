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Бренды ушли, а гарантия заканчивается: что делать владельцам иномарок в 2025 году

Владельцам иномарок ушедших брендов нашли способы продлить гарантию в 2025 году

Гарантийный срок обслуживания автомобилей, проданных в России до ухода иностранных брендов, истекает в 2025 году. Что теперь делать владельцам таких машин и как обслуживать автомобили, ввезенные по схеме параллельного импорта, выяснили эксперты.

Модели Volkswagen: Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini сервисным обслуживанием обеспечит группа AGR, но уже без заводской гарантии, поэтому с 2025 года ремонт станет платным. AGR обеспечит дилеров запчастями, но на обновление соглашений немецкий автопроизводитель не согласился.

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Subaru сохранила весь спектр гарантийных и сервисных услуг, но из-за сложностей с логистикой могут увеличиться сроки ремонта. Гарантия распространяется на машины из СНГ и Европы, за исключением завезенных из Китая. Владельцам смогут оформить специальный полис от дистрибьютора и «Ингосстраха» – он покроет затраты на ремонт в официальных сервисах.

Аналогичная ситуация у Suzuki: гарантия действует только для официально проданных машин, а обслуживание остается на высоком уровне без дефицита запчастей. Такие компании, как «Рольф» и Major Auto, предоставляют свои гарантии, как правило, они покрывают два года (или 50 тыс. км пробега) при условии обслуживания на фирменных СТО. Для премиальных моделей и электромобилей иногда применяются страховые полисы.

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В частности, полис «Мэйджор Плюс» продлевает гарантию на 1-2 года, необходимо соблюсти условие: оставшиеся три месяца до окончания заводской гарантии и пробег до 5 тыс. км. Сроки и стоимость услуг зависят от конкретной модели автомобиля и компании, но для большинства российских автовладельцев это неплохое решение для минимизации рисков и расходов.

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Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 347
16.12.2024 
Фото:
«За рулем»
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