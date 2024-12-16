В Петербурге выпущен 20-тысячный автомобиль Solaris

«Автомобильный завод АГР» в 2024 году выпустил 20 тыс. автомобилей марки Solaris

Компания «АГР» проинформировала, что с момента перезапуска предприятия и старта производства моделей Solaris в феврале текущего года было собрано 20 тысяч автомобилей.

«Юбилейным» стал полноприводный кроссовер Solaris HC (Hyundai Creta) в синем цвете Galaxy Blue с 2-литровым мотором и АКП.

Юбилейный Solaris HC

Сейчас предприятие собирает четыре модели: Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX. Автомобили выпускают по технологии полного цикла, включающего штамповку, сварку, окраску и саму сборку.

Стоимость моделей Solaris HS и Solaris KRS стартует от 2 020 000 и 2 068 000 рублей, кросс-хэтч Solaris KRX предлагается по цене 2 094 000 рублей, Solaris HC стоит от 2 513 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: пресс-служба АГР