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В Петербурге выпущен 20-тысячный автомобиль Solaris

«Автомобильный завод АГР» в 2024 году выпустил 20 тыс. автомобилей марки Solaris

Компания «АГР» проинформировала, что с момента перезапуска предприятия и старта производства моделей Solaris в феврале текущего года было собрано 20 тысяч автомобилей.

«Юбилейным» стал полноприводный кроссовер Solaris HC (Hyundai Creta) в синем цвете Galaxy Blue с 2-литровым мотором и АКП.

Юбилейный Solaris HC
Юбилейный Solaris HC
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Сейчас предприятие собирает четыре модели: Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX. Автомобили выпускают по технологии полного цикла, включающего штамповку, сварку, окраску и саму сборку.

Стоимость моделей Solaris HS и Solaris KRS стартует от 2 020 000 и 2 068 000 рублей, кросс-хэтч Solaris KRX предлагается по цене 2 094 000 рублей, Solaris HC стоит от 2 513 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: пресс-служба АГР

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Ушакова Ирина
Фото:пресс-служба АГР
Количество просмотров 1116
16.12.2024 
Фото:пресс-служба АГР
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