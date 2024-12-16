Неожиданно: производитель из ФРГ втихую зарегистрировал патент в России

Немецкий автоконцерн BMW запатентовал в России новый автомобиль

Немецкий автопроизводитель BMW зарегистрировал в России один из концепт-каров. О незаметном возвращении автоконцерна на российский рынок сообщили СМИ.

«Летом автоконцерн подал заявку на патент в России одного из концепт-каров. 3 декабря патент зарегистрировали в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности», – говорится в сообщении.

Концепт BMW Skytop

Вполне вероятно, что BMW запатентовал концепт-кар Skytop, дебют которого состоялся на конкурсе элегантности Villa d'Este весной текущего года. Автомобиль оснащен двигателем V8, за основу которого взяли модификацию M8 Competition мощностью 625 л.с. Что касается серийного выпуска автомобиля – официальной информации на этот счет нет.

Напомним, основными функциями Роспатента являются: регистрация прав на товарные знаки, изобретения, промышленные образцы и прочие объекты; проведение экспертизы; контроль за соблюдением законов об интеллектуальной собственности; защита интересов российских правообладателей в мире. Также ведомство наделено полномочиями приостанавливать действие патентов.

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Источник: gazeta.ru