С какими неполадками категорически нельзя ездить на машине: эксперт назвал топ-5
Самыми критичными поломками автомобиля являются проблемы с тормозной системой, рулевым управлением и трансмиссией. Об этом рассказал руководитель автосервиса Fit Service Дмитрий Козловский.
«Любая проблема с тормозами опасна для жизни водителей и пассажиров. Даже минимальная утечка тормозной жидкости приводит к полному выходу из строя системы. Если есть подозрения на некорректную работу – повод прекратить движение и отправиться на СТО на эвакуаторе», – предупреждает специалист.
По словам Козловского, автовладельцы зачастую сталкиваются с износом и поломкой рулевых тяг или наконечников. Если эти элементы подвески полностью разрушатся, водитель может потерять контроль над транспортным средством. Что, в свою очередь, чревато риском ДТП со всеми вытекающими последствиями, подчеркивает Козловский.
Эксплуатация автомобиля с неисправной трансмиссией приведет к серьезным повреждениям узлов и агрегатов. И через некоторое время автовладелец будет вынужден оплатить процедуру по полной замене сломавшихся механизмов, уточняет эксперт.
Еще одна проблема, из-за которой передвижение на автомобиле категорически запрещено, это потеря топлива. Даже самая незначительная течь в топливной системе опасна, капающий бензин может спровоцировать пожар, предостерегает Козловский.
Кроме того, нельзя игнорировать неполадки генератора, аккумуляторной батареи и питающих проводов, иначе это грозит серьезной поломкой, а также увеличится риск возгорания автомобиля, резюмировал Козловский.
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Источник: gazeta.ru