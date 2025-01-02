«Сарай» класса люкс: продается редчайший Mercedes-Benz

На продажу выставили универсал Mercedes-Benz 190b Kombiwagen 1960 года

Чтобы сразу было понятно: это не заводская модификация Мерседеса, но и не самоделка. Все дело в том, что в конце 1950-х Mercedes-Benz... не производил универсалов! Чтобы получить такой «комбиваген», вам нужно было обратиться к производителю кузовов – например, в компанию с говорящим названием Binz, которая делала, в частности, машины скорой помощи и пожарные авто на шасси Mercedes-Benz. Ну и этот универсал они тоже сделали.

Изначально этот Mercedes-Benz 190b Kombiwagen 1960 года – это четырехдверный седан D-класса Mercedes-Benz W121, машина уже сама по себе отмеченная печатью практичности (для шика и кутежа в те времена подразумевались кабриолеты), но кому-то захотелось большего.

О прежнем владельце ничего не говорится, но известно, что к настоящему моменту машина прошла реставрацию кузова и капремонт основных агрегатов. Кузов благородного бордового цвета прекрасен, движок (чуть больше сотни л.с.) в паре с 4-ступенчатой коробкой выглядит только что собранным на заводе, восстановленный с помощью современного винила салон табачного цвета реально радует взгляд.

Топливному баку вернули герметичность, проводку перепроложили заново, выхлопную систему заменили. И выставили этого красавца на продажу!

Да-да, до 18 декабря его можно было купить на американском аукционе редких автомобилей Bring a Trailer. К сожалению, финальную цену лота мы не знаем. Но точно можем сказать, что кому-то весьма повезло. Ведь на любой сходке такая машина привлечет куда больше внимания, чем любой «шутинг-брейк», чем любой современный универсал, вроде Mercedes-Benz E-Class All-Terrain, и чем любой тюнинговый «мерс» на лютом стейдже.

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Источник: Car and Driver