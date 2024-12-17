#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти двигатели ржавеют прямо с завода — плохо или нет
18 декабря
Эти двигатели ржавеют прямо с завода — плохо или нет
Эксперт объяснил, почему ржавеют новые моторы...
Анатолий Скоромец: Спрос на мультидисциплинарных специалистов будет расти
18 декабря
Анатолий Скоромец: Спрос на мультидисциплинарных специалистов будет расти
Тренды диктуют будущее во многих сферах, и...
Можно испортить внешний вид машины: минусы самостоятельной полировки авто
18 декабря
Можно испортить внешний вид машины: минусы самостоятельной полировки авто
Эксперт Смит: Сделать качественную полировку...

Chery назвала цены на новый флагманский кроссовер

Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет стоить в РФ от 4,15 млн рублей

Бренд Chery раскрыл цены на новый флагманский кроссовер Tiggo 9. По прайсу, автомобиль будет стоить от 4 750 000 руб. в базовой для РФ Prime (цена без скидок по трейд-ин и кредитной программе, достигающих 600 000 рублей). Цена модели в топовой комплектации Ultra составит 5 050 000 руб. Продажи кроссовера начались 17 декабря.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

В РФ автомобиль оснащается бензиновым турбодвигателем объемом 2,0 литра мощностью 249 л.с. и 8-ступенчатой АКП.

Chery Tiggo 9
Chery Tiggo 9

Рекомендуем
Рама, дизель, АКП, клиренс 210 мм – испытали новый китайский внедорожник

Tiggo 9 создан на платформе T2X, он получил систему полного привода Torque-on-Demand с электронно-управляемой многодисковой муфтой.

В России представлено две комплектации Tiggo 9: Prime и Ultra.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.

Источник: Chery

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Chery
Количество просмотров 80
17.12.2024 
Фото:Chery
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chery Tiggo 9

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв