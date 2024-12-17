Chery назвала цены на новый флагманский кроссовер
Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет стоить в РФ от 4,15 млн рублей
Бренд Chery раскрыл цены на новый флагманский кроссовер Tiggo 9. По прайсу, автомобиль будет стоить от 4 750 000 руб. в базовой для РФ Prime (цена без скидок по трейд-ин и кредитной программе, достигающих 600 000 рублей). Цена модели в топовой комплектации Ultra составит 5 050 000 руб. Продажи кроссовера начались 17 декабря.
В РФ автомобиль оснащается бензиновым турбодвигателем объемом 2,0 литра мощностью 249 л.с. и 8-ступенчатой АКП.
Chery Tiggo 9
Tiggo 9 создан на платформе T2X, он получил систему полного привода Torque-on-Demand с электронно-управляемой многодисковой муфтой.
В России представлено две комплектации Tiggo 9: Prime и Ultra.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.
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Источник: Chery
Фото:Chery
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17.12.2024
Фото:Chery
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