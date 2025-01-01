В Китае тестируют робота-догонялку, разработанного для помощи полиции

Антивандальный робот Rotunbot может преследовать преступников не хуже полиции

Разработанный в Китае робот-колобок Rotunbot RT-G может преследовать преступников и применять спецсредства для их задержания.

Rotunbot RT-G

Производит устройство компания Logon Technology, а работы над проектом стартовали еще в 2017 году. В текущей комплектации стоимость робота оценивается в 45 тыс. долларов.

Rotunbot способен развивать скорость до 35 км/ч как по земле, так и по воде, а разгон до 30 км/ч занимает всего за 2,5 секунды. Его вес составляет 125 кг, а на борту установлена гироскопическая система для стабилизации. Робот использует камеры и GPS для ориентации в пространстве, а также искусственный интеллект и ультразвуковые датчики для анализа окружающей среды.

Rotunbot может преодолевать препятствия высотой до 30-40 см, справляться с легким бездорожьем и пересекать небольшие водоемы. В полицейской версии устройства предусмотрены системы слезоточивого газа, дымовых шашек, звуковых сирен, а также акустические средства для разгона толпы и сеткометы для опутывания и задержания подозреваемых.

Rotunbot RT-G

В ходе тестирования роботом управляют дистанционно сотрудники Logon Technology совместно с полицейскими. В будущем компания планирует сделать его полностью автономным. Также разработана уменьшенная модель этого робота, предназначенная для использования в различных сферах, таких как охрана, пожаротушение, аварийно-спасательные работы и экологический мониторинг, включая исследование загрязнений водоемов.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: habr.com