#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Определяем лучший компакт-кросс года — получаем Ладу в подарок!
1 января
Определяем лучший компакт-кросс года — получаем Ладу в подарок!
В 2024 году в России появилось сразу пять...
Дорогие и дешевые шины: названы основные отличия
1 января
Дорогие и дешевые шины: названы основные отличия
Ikon Tyres перечислил три отличия между...
Как ускорить прогрев двигателя и салона автомобиля зимой: проверенные способы
1 января
Как ускорить прогрев двигателя и салона автомобиля зимой: проверенные способы
Эксперт «За рулем» Ревин назвал 6 приемов,...

В Китае тестируют робота-догонялку, разработанного для помощи полиции

Антивандальный робот Rotunbot может преследовать преступников не хуже полиции

Разработанный в Китае робот-колобок Rotunbot RT-G может преследовать преступников и применять спецсредства для их задержания.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
Rotunbot RT-G
Rotunbot RT-G

Производит устройство компания Logon Technology, а работы над проектом стартовали еще в 2017 году. В текущей комплектации стоимость робота оценивается в 45 тыс. долларов.

Rotunbot способен развивать скорость до 35 км/ч как по земле, так и по воде, а разгон до 30 км/ч занимает всего за 2,5 секунды. Его вес составляет 125 кг, а на борту установлена гироскопическая система для стабилизации. Робот использует камеры и GPS для ориентации в пространстве, а также искусственный интеллект и ультразвуковые датчики для анализа окружающей среды.

Рекомендуем
Ура! В меня въехали! — реакция блогера после аварии

Rotunbot может преодолевать препятствия высотой до 30-40 см, справляться с легким бездорожьем и пересекать небольшие водоемы. В полицейской версии устройства предусмотрены системы слезоточивого газа, дымовых шашек, звуковых сирен, а также акустические средства для разгона толпы и сеткометы для опутывания и задержания подозреваемых.

Rotunbot RT-G
Rotunbot RT-G

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

В ходе тестирования роботом управляют дистанционно сотрудники Logon Technology совместно с полицейскими. В будущем компания планирует сделать его полностью автономным. Также разработана уменьшенная модель этого робота, предназначенная для использования в различных сферах, таких как охрана, пожаротушение, аварийно-спасательные работы и экологический мониторинг, включая исследование загрязнений водоемов.

Источник: habr.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Courtesy of Lucheng district public security bureau
Количество просмотров 7
01.01.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0