Водителям назвали простой способ проверки качества «незамерзайки»

Автоэксперт Балабас рассказал о нюансах подготовки авто к безопасной езде зимой

Исправный автомобиль, подготовленный к зимнему сезону, и правильные шины являются залогом безопасной езды в условиях снегопада или резкой смены погоды зимой. Об этом заявил автоэксперт Евгений Балабас.

Он подчеркивает, что зимой очень важно регулярно контролировать исправность стеклоочистителей и стеклоомывателей.

«С последними чаще всего возникают две проблемы – либо замерзание некачественной жидкости в бачке, либо замерзание ее же в шлангах и форсунках. С первой проблемой поможет системная закупка качественной жидкости, желательно в одном месте и на всю зиму», – советует специалист.

Можно купить по рекомендации или на свой выбор, но банку с небольшим количеством жидкости – достаточно 0,5 л – положите на ночь в морозилку. Если за ночь жидкость не замерзнет и не загустеет от появления кристаллов льда, то она вполне подходит для использования в Средней полосе России, отмечает Балабас.

Еще одной проблемой эксперт назвал замерзание омывающей жидкости в шлангах и форсунках, даже если это качественный продукт с низкой температурой замерзания. Такое происходит, когда автомобиль долго не эксплуатируется, в результате спирт из жидкости испаряется и остается вода, склонная к замерзанию, объясняет Балабас.

«То же самое происходит после мойки автомобиля. Мощная струя из пистолета заполняет через форсунки часть шлангов системы омывания стекол обычной водой. Поэтому после того, как мойка автомобиля закончена, нужно обязательно на секунду-другую брызнуть омывателем на стекло, чтобы прокачать через шланги и форсунки свежую незамерзающую жидкость и вытеснить воду», – делится советом эксперт.

Если дворники работают медленно, это свидетельствует о загрязнении и коррозии шарниров механизма привода щеток и усталости электродвигателя, объясняет Балабас. Это чревато тем, что механизм стеклоочистителей откажет в любой момент, и ехать будет небезопасно. Поэтому сильно изношенный механизм необходимо заменить, подытожил эксперт.

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Источник: transport-news.ru