#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти двигатели ржавеют прямо с завода — плохо или нет
18 декабря
Эти двигатели ржавеют прямо с завода — плохо или нет
Эксперт объяснил, почему ржавеют новые моторы...
Анатолий Скоромец: Спрос на мультидисциплинарных специалистов будет расти
18 декабря
Анатолий Скоромец: Спрос на мультидисциплинарных специалистов будет расти
Тренды диктуют будущее во многих сферах, и...
Можно испортить внешний вид машины: минусы самостоятельной полировки авто
18 декабря
Можно испортить внешний вид машины: минусы самостоятельной полировки авто
Эксперт Смит: Сделать качественную полировку...

Водителям назвали простой способ проверки качества «незамерзайки»

Автоэксперт Балабас рассказал о нюансах подготовки авто к безопасной езде зимой

Исправный автомобиль, подготовленный к зимнему сезону, и правильные шины являются залогом безопасной езды в условиях снегопада или резкой смены погоды зимой. Об этом заявил автоэксперт Евгений Балабас.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Он подчеркивает, что зимой очень важно регулярно контролировать исправность стеклоочистителей и стеклоомывателей.

«С последними чаще всего возникают две проблемы – либо замерзание некачественной жидкости в бачке, либо замерзание ее же в шлангах и форсунках. С первой проблемой поможет системная закупка качественной жидкости, желательно в одном месте и на всю зиму», – советует специалист.

Рекомендуем
Рама, дизель, АКП, клиренс 210 мм – испытали новый китайский внедорожник

Можно купить по рекомендации или на свой выбор, но банку с небольшим количеством жидкости – достаточно 0,5 л – положите на ночь в морозилку. Если за ночь жидкость не замерзнет и не загустеет от появления кристаллов льда, то она вполне подходит для использования в Средней полосе России, отмечает Балабас.

Еще одной проблемой эксперт назвал замерзание омывающей жидкости в шлангах и форсунках, даже если это качественный продукт с низкой температурой замерзания. Такое происходит, когда автомобиль долго не эксплуатируется, в результате спирт из жидкости испаряется и остается вода, склонная к замерзанию, объясняет Балабас.

«То же самое происходит после мойки автомобиля. Мощная струя из пистолета заполняет через форсунки часть шлангов системы омывания стекол обычной водой. Поэтому после того, как мойка автомобиля закончена, нужно обязательно на секунду-другую брызнуть омывателем на стекло, чтобы прокачать через шланги и форсунки свежую незамерзающую жидкость и вытеснить воду», – делится советом эксперт.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Если дворники работают медленно, это свидетельствует о загрязнении и коррозии шарниров механизма привода щеток и усталости электродвигателя, объясняет Балабас. Это чревато тем, что механизм стеклоочистителей откажет в любой момент, и ехать будет небезопасно. Поэтому сильно изношенный механизм необходимо заменить, подытожил эксперт.

Источник: transport-news.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 16
17.12.2024 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0