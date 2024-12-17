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Эксперт объяснил, как заставить таксистов и курьеров переходить в другие сферы

Профессор Сергей Ануреев предложил ввести налог на такси и доставку

Профессор кафедры общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев в своей авторской колонке предложил ввести налог на услуги такси и доставки.

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Он считает, что для каждой единицы услуги следует установить налог минимум в 100 рублей, а также взимать несколько процентов от стоимости.

Такой налог по своему масштабу будет похож на минимальные 1,5-2 доллара с литра вина, которые ввели недавно для напитков из недружественных стран. И на туристический, который начнет действовать с 1 января 2025 года.

Эти средства, по мнению экономиста, могут быть направлены в региональные бюджеты для увеличения выплат бюджетникам и доплат пенсионерам. Впрочем, основная цель его инициативы вовсе не собрать деньги, а сделать работу в такси и доставке менее выгодной, чтобы люди перетекали в другие отрасли, где сейчас наблюдается дефицит кадров.

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Ануреев отметил, что такой налог будет легко администрироваться благодаря распространению цифровых платформ и онлайн-чеков.

«Стоимость типичной бутылки вина масштаба стоимости одной поездки на такси и единицы услуги доставки в отдельных дорогих магазинах. Никакого социального недовольства не будет, если минимальные цены такси и доставки повысятся до 700 рублей, а средние – до 1000-1200 рублей», – написал он.

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Экономист полагает, что рост стоимости услуг такси и доставки не вызовет социального недовольства, если будет проведена грамотная разъяснительная работа через СМИ и на местах.

Такие ограничительные меры против избыточной самозанятости в такси, доставке и торговле можно ввести всего за несколько месяцев, как это уже было сделано при повышении утилизационного сбора и пошлин на вино, отмечает Ануреев.

Источник: zavtra.ru

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Алексеева Елена
Количество просмотров 99
17.12.2024 
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