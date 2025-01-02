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BYD хочет полностью заменить людей на конвейере роботами

BYD начинает работать в сфере гуманоидных роботов

Компания BYD объявила о выходе на рынок гуманоидной робототехники, запустив глобальную кампанию по набору специалистов для своей исследовательской группы.

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Теперь компания ищет выпускников магистратуры и докторантуры 2025 года для работы в области искусственного интеллекта. Среди вакансий — старшие инженеры по алгоритмам, конструкторам и моделированию, с фокусом на развитие человекоподобных роботов.

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Исследовательская группа BYD будет разрабатывать роботизированные системы для различных отраслей, улучшая восприятие и принятие решений роботами. Эти разработки должны ускорить внедрение искусственного интеллекта в промышленность, в том числе в сфере производства.

Все это часть стратегического плана компании по встраиванию искусственного интеллекта в автомобильные технологии. В прошлом месяце, в честь 30-летия компании, ее президент Ван Чуаньфу сообщил, что BYD планирует инвестировать 100 миллиардов юаней (около 13,7 млрд долларов) в инновации, включая проекты в области умных транспортных средств.

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Ранее BYD уже инвестировала в компанию Ubtech Robotics, благодаря чему на ее производственных линиях по сборке автомобилей начали применяться гуманоидные роботы Walker S1. Они могут работать с беспилотными транспортными средствами и выполнять различные задачи, такие как перевозка грузов, инспекция и тестирование.

Ubtech, в свою очередь, сотрудничает с такими крупными автопроизводителями, как Geely, FAW и Audi, а также компаниями Foxconn и SF Express, таким образом расширяя применение своих роботов в различных отраслях.

Источник: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Количество просмотров 22
02.01.2025 
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