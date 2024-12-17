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Ввоз легких коммерческих машин в РФ вырос в 2024 году на 42%

«Автостат»: импорт автомобильной техники вырос с начала 2024 года почти на 30%

Импорт новых автомобилей в Россию по итогам 11 месяцев 2024 года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 945,6 тыс. ввезенных транспортных средств. Такими данными поделились специалисты аналитического агентства «Автостат».

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Отмечается, что абсолютно все сегменты автомобильной техники, кроме грузовиков, продемонстрировали рост объемов импорта за указанный период. Причем наилучшая динамика – в сегменте легкие коммерческие автомобили (+42%). Всего за отчетный период на территорию России ввезли 11,1 тыс. новых автомобилей сегмента LCV.

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Кроме того, выросли объемы импорта и у легковых автомобилей (+36%, до 856,4 тыс. шт.), а также автобусов (+15%, до 4,2 тыс. шт.). Что касается грузового транспорта, то в этом сегменте зафиксировано падение ввоза (минус 28%, до 73,8 тыс. шт.). По словам аналитиков агентства, по итогам 2024 года в нашу страну будет импортировано в общей сложности свыше 1 млн единиц новых автотранспортных средств.

Источник: autostat.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Мошков Николай / ТАСС
Количество просмотров 47
17.12.2024 
Фото:Мошков Николай / ТАСС
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