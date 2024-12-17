Ввоз легких коммерческих машин в РФ вырос в 2024 году на 42%

«Автостат»: импорт автомобильной техники вырос с начала 2024 года почти на 30%

Импорт новых автомобилей в Россию по итогам 11 месяцев 2024 года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 945,6 тыс. ввезенных транспортных средств. Такими данными поделились специалисты аналитического агентства «Автостат».

Отмечается, что абсолютно все сегменты автомобильной техники, кроме грузовиков, продемонстрировали рост объемов импорта за указанный период. Причем наилучшая динамика – в сегменте легкие коммерческие автомобили (+42%). Всего за отчетный период на территорию России ввезли 11,1 тыс. новых автомобилей сегмента LCV.

Кроме того, выросли объемы импорта и у легковых автомобилей (+36%, до 856,4 тыс. шт.), а также автобусов (+15%, до 4,2 тыс. шт.). Что касается грузового транспорта, то в этом сегменте зафиксировано падение ввоза (минус 28%, до 73,8 тыс. шт.). По словам аналитиков агентства, по итогам 2024 года в нашу страну будет импортировано в общей сложности свыше 1 млн единиц новых автотранспортных средств.

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Источник: autostat.ru